Клава Кока сняла клип «(не) Бесишь» с участниками телешоу

Певица Клава Кока выпустила клип на песню «(не) Бесишь» с участниками реалити-шоу «Сердце Клавы». Видео опубликовано в группе певицы в «ВКонтакте».

В ролике звезда общается с разными кандидатами онлайн, но их отношения не складываются по разным причинам. В конце ролика появляется победитель шоу Александр Поверин, и на последних секундах они перемещаются из виртуальной реальности в обычную жизнь. Многие фанаты звезды предположили, что этим клипом Кока хотела развеять негативные настроения после финала телешоу.

«В комментариях столько негатива. Люди, что с вами? Я на это отвечаю позитивным клипом со всеми участниками, с которыми мы, кстати, сохранили хорошие отношения», — говорила Кока в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В сентябре Кока призналась, что ей удалось найти вторую половинку на шоу «Сердце Клавы». Исполнительница отметила, что встречается с новым возлюбленным уже три месяца, поэтому «испытательный срок пройден». Артистка добавила, что ожидала найти любовь на проекте, так как изначально относилась к нему серьезно.

29 августа вышло шоу «Сердце Клавы», в котором Кока стала главной героиней проекта. Это продолжение реалити, в котором в 2022 году пыталась найти мужчину блогерша Настя Ивлеева. Ведущими шоу стали сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

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