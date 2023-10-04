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Иллюстратора к «Монологам вагины» объявили в розыск

Цветкова заявила, что ее объявили в розыск за иллюстрацию к «Монологам вагины»

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Художница Юлия Цветкова (признана в РФ иностранным агентом) заявила, что ее объявили в розыск за иллюстрацию к «Монологам вагины». По словам Цветковой, ее обвиняют в «распространении порнографии», сообщается в Telegram-канале журналистки Ксении Собчак.

«Меня объявили в федеральный розыск с заочным арестом с заключением в СИЗО сроком на полгода», — рассказала она.

До этого суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой (признана в РФ иностранным агентом) по делу о распространении порнографии. В ноябре 2022 года, вскоре после вынесения оправдательного приговора, художница покинула Россию вместе с матерью.

В ноябре 2019 года поводом для уголовного разбирательства в отношении Цветковой стали ее рисунки, опубликованные в группе «Монологи вагины» в социальной сети «ВКонтакте». Цветковой грозило до 6 лет тюрьмы. Она четыре месяца находилась под домашним арестом, в марте 2020 года девушка была отпущена под подписку о невыезде. Первое заседание по ее делу прошло в марте 2021 года. Цветкова не признавала свою вину. Группу, по ее словам, она создала для снятия «стигмы с женской физиологии» и собирала в нем символические изображения женского тела.

С ноября 2019 года по март 2020-го художница находилась под домашним арестом, после ей назначили подписку о невыезде.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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