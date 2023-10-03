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Ольга Бузова описала эмоции от первого опыта эротических съемок

Певица Ольга Бузова сильно нервничала на съемках первой эротической сцены

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Ольга Бузова/YouTube

Певица Ольга Бузова рассказала «Пятому каналу» про первый опыт съемок эротической сцены.

«Про постельную сцену… Этот опыт был для меня впервые. Это сложно, это по-настоящему, это не кинопоцелуй с закрытым ртом. Это настоящий поцелуй, настоящая любовь, которую мы со Стасом [Бондаренко] пронесли через две наши большие работы», — похвасталась Бузова.

Телеведущая призналась, что сильно нервничала, так как это был ее первый опыт, и она старалась отыграть максимально реалистично. Звезда рассказала, что съемки проходили в очень жарком помещении — на кухне при рабочем оборудовании. По словам Бузовой, они с актером Бондаренко хотели «подчеркнуть это состояние — женское и мужское — состояние любви, страсти, боли, разочарования».

Клип представляет собой продолжение музыкального сериала «Вселенная GM». В нем звезды герои Бузовой и Бондаренко вновь встретились. Певица узнает об обмане мужчины и устраивает скандал на кухне во время светского мероприятия. Но затем пара страстно целуется на разделочном столе и занимается сексом.

Сама песня «Позови» вышла в сентябре. Бузова назвала свою композицию «истинной одой любви». Артистка отметила, что работа посвящена чувствам, «которые разрывают». Стихи к ней написал поэт Михаил Гуцериев, а музыку — продюсер Дарья Кузнецова.

Ранее Бузова назвала свои «красные флаги» у мужчин.

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