Ольга Бузова описала эмоции от первого опыта эротических съемок

Певица Ольга Бузова рассказала «Пятому каналу» про первый опыт съемок эротической сцены.

«Про постельную сцену… Этот опыт был для меня впервые. Это сложно, это по-настоящему, это не кинопоцелуй с закрытым ртом. Это настоящий поцелуй, настоящая любовь, которую мы со Стасом [Бондаренко] пронесли через две наши большие работы», — похвасталась Бузова.

Телеведущая призналась, что сильно нервничала, так как это был ее первый опыт, и она старалась отыграть максимально реалистично. Звезда рассказала, что съемки проходили в очень жарком помещении — на кухне при рабочем оборудовании. По словам Бузовой, они с актером Бондаренко хотели «подчеркнуть это состояние — женское и мужское — состояние любви, страсти, боли, разочарования».

Клип представляет собой продолжение музыкального сериала «Вселенная GM». В нем звезды герои Бузовой и Бондаренко вновь встретились. Певица узнает об обмане мужчины и устраивает скандал на кухне во время светского мероприятия. Но затем пара страстно целуется на разделочном столе и занимается сексом.

Сама песня «Позови» вышла в сентябре. Бузова назвала свою композицию «истинной одой любви». Артистка отметила, что работа посвящена чувствам, «которые разрывают». Стихи к ней написал поэт Михаил Гуцериев, а музыку — продюсер Дарья Кузнецова.

Ранее Бузова назвала свои «красные флаги» у мужчин.