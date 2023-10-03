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Филипп Киркоров рассказал, какую артистку считает номером один на российской сцене

Певец Филипп Киркоров назвал Анну Asti певицей номер один в России

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Певец Филипп Киркоров на светской презентации второго альбома Анны Asti признался, что считает ее певицей номер один в России. Об этом пишет kp.ru.

«Я одним из первых услышал новый альбом Ани. Она сегодня — номер один на нашей сцене. Аня — настоящая царица. Не зря и альбом так называется», — подчеркнул Киркоров.

По словам исполнительницы, альбом состоит из 10 песен, каждая из которых является историей о любви к себе, к партнеру и о других важных вещах. Певица также объяснила название своего нового альбома «Царица». По словам звезды, царица всегда помнит, что доброта сильнее ненависти.

«Царица — не та, кто ставит себя выше других. Она — та, кто знает себе цену. В ней есть сила, гордость и самоуважение. Она знает, что такое верность, и что такое предательство. Но при этом всегда помнит, что доброта сильнее ненависти», — рассказала Asti.

Ранее Иван Ургант пообещал ответить на доносы в выступлении с Познером.

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