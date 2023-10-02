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Экс-солистка группы SEREBRO крестила сына

Певица Ольга Серябкина крестила сына

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Seryabkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ольга Серябкина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что крестила сына Луку.

Серябкина опубликовала снимки, как проходил церковный обряд. В кадр также попала певица Кети Топурия. Поклонники предположили, что она стала крестной матерью мальчика. Церемония прошла в Храме Христа Спасителя.

«Светлый день нашего Луки», — поделилась звезда.

В 2020 году Серябкина вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебия. Артистка тайно провела церемонию в Альпах, чтобы не привлекать внимания СМИ. В 2021 году Серябкина родила сына. В январе 2023 года певица назвала Луку «чудесным ребенком», но с непростым характером.

Серябкина стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка присоединилась к коллективу в 2006 году. Группа дебютировала на конкурсе «Евровидение-2007», где занял третье место. В 2009-м группа выпустила первый студийный альбом «ОпиумRoz».

Серябкина является автором многих песен SEREBRO, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м артистка покинула коллектив. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

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