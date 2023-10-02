Стало известно, кого россияне считают лидерами эстрады в 2023 году

Почти треть россиян (33%) назвали певца SHAMAN лучшим исполнителем года на российской эстраде. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, 33% россиян назвали Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, лучшим певцом на российской эстраде в 2023 году. Лидер прошлого года Олег Газманов набрал 11%.

«Тройку лидеров замыкает Николай Басков — 10%. Следом расположились Сергей Лазарев (8%), Григорий Лепс и Филипп Киркоров, набравшие по 7%, Лев Лещенко — 5%», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Среди женщин лидером стала певица Полина Гагарина, набравшая 19%.

До этого поэт-песенник Владимир Ильичев рассказал NEWS.RU, что не согласился бы на совместное сотрудничество с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

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