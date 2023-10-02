Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Светлану Светличную могут удерживать в психбольнице без ее согласия

Друг Светличной Коротков заявил, что актрису насильно удерживают в психушке

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Знакомый актрисы Светланы Светличной Илья Коротков считает, что 83-летнюю артистку насильно удерживают в психиатрической лечебнице. Об этом он заявил телеканалу НТВ.

«У нас есть снования не доверять тем, кто ее навещает. Нас взбудоражило, что у Светланы Афанасьевны случились какие-то вспышки агрессии и она набросилась на медсестру. Мы не верим, что Светлана Афанасьевна подписала согласие о запрете свиданий с любимыми друзьями» — заявил Коротков.

При этом директор Гильдии актеров Валерия Гущина заявила, что родственники поместили артистку в специализированную клинику из необходимости. По ее словам, актриса страдает от деменции.

По данным НТВ, год назад артистке стало хуже. Ей диагностировали болезнь Альцгеймера.

У Светличной появились первые признаки деменции около четырех лет назад. Она жаловалась на провалы в памяти и неадекватные идеи. Из-за болезни 83-летняя актриса считала, что ей чуть более 40 лет. После новости о заболевании звезды она несколько раз была госпитализирована с проблемами со здоровьем.

В ноябре 2021 года Светличная пропала без вести. Через некоторое время после новости о пропаже артистки она была обнаружена в студии, где принимала участие в съемках ток-шоу.

Ранее Боня показала первую реакцию дочери на лицо после пластики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий