Светлану Светличную могут удерживать в психбольнице без ее согласия

Знакомый актрисы Светланы Светличной Илья Коротков считает, что 83-летнюю артистку насильно удерживают в психиатрической лечебнице. Об этом он заявил телеканалу НТВ.

«У нас есть снования не доверять тем, кто ее навещает. Нас взбудоражило, что у Светланы Афанасьевны случились какие-то вспышки агрессии и она набросилась на медсестру. Мы не верим, что Светлана Афанасьевна подписала согласие о запрете свиданий с любимыми друзьями» — заявил Коротков.

При этом директор Гильдии актеров Валерия Гущина заявила, что родственники поместили артистку в специализированную клинику из необходимости. По ее словам, актриса страдает от деменции.

По данным НТВ, год назад артистке стало хуже. Ей диагностировали болезнь Альцгеймера.

У Светличной появились первые признаки деменции около четырех лет назад. Она жаловалась на провалы в памяти и неадекватные идеи. Из-за болезни 83-летняя актриса считала, что ей чуть более 40 лет. После новости о заболевании звезды она несколько раз была госпитализирована с проблемами со здоровьем.

В ноябре 2021 года Светличная пропала без вести. Через некоторое время после новости о пропаже артистки она была обнаружена в студии, где принимала участие в съемках ток-шоу.

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