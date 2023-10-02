Светлана Немоляева рассказала о болезни

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева появилась простывшей на премьере фильма «Не дождетесь». Об этом сообщает mk.ru.

Актриса считает, что причиной болезни стали кондиционеры в поездах, на которых она часто ездит на гастроли.

«У меня насморк, я беру морскую воду и пользуюсь утром и вечером и какие-то капли применяю. Ну, извините, дорогие зрители», — заявила Немоляева.

86-летняя звезда отметила, что не любит обращаться к врачам, однако ей приходится это делать из-за возраста.

«Мне уже много лет, и у меня много болячек. Но, конечно, лучше посидеть дома или пойти куда-нибудь в кино или театр и поработать» , — призналась артистка.

23 сентября Немоляева вспомнила, как девочка чуть не упала в обморок при виде нее. По словам Немоляевой, она играла бабушку, которая подменяет своего соседа на смешной работе в Музее ужасов. Актрисе для этого эпизода понадобилось надеть маску зомби с зубами.

«Помню, как напугала девочку, которая играла со мной в сцене. Она идет по музею, а я как крикну из темноты: «Ааааа!» Девочка чуть не упала в обморок» — поделилась актриса.

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