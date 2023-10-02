Бритни Спирс о приезде полиции из-за танцев с ножами: «Неприемлемо»

Певица Бритни Спирс в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) возмутилась приездом полиции в свой дом по заявке, оставленной фанатами артистки из-за ее танцев с ножами.

«Неприемлемо, чтобы полицейские слушали случайных поклонников и необоснованно приходили ко мне домой», — написала Спирс.

Певица добавила, что устала от издевательств в собственном доме:

«Хватит! Не надо говорить мне: «А давай то, давай это». Моя мама молча смотрит, когда фотографы задают ей вопросы о дочери так, будто я в чем-то виновата... Это уже старая игра. Люди должны отвечать за свои поступки! А для полицейских — это власть».

28 сентября сообщалось, что к Спирс приехала полиция, после того как она поранила руки и ноги на видео с ножами. По словам полицейских, им позвонили, выразив обеспокоенность по поводу 41-летней певицы и ее недавней активности в социальных сетях. Полиция решила посетить дом артистки из осторожности. К моменту прибытия полицейских Бритни находилась дома, и они смогли поговорить с ней. Позднее правоохранители уехали.

На днях Спирс поделилась с подписчиками своего Instagram видеороликом, на котором станцевала с кухонными ножами для разделки мяса. Однако в следующем танцевальном видео на руке Бритни Спирс заметили повязку. Журналисты издания также обратили внимание на очевидный порез на бедре певицы и предположили, что ножи все же были настоящими.

Ранее лейбл Kizaru и Big Baby Tape выиграл суд у нескольких зарубежных компаний.