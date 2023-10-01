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Алексей Панин показал фото со съемок «очередной херни» в России

Актер Панин признался, что снимался в российском кино только ради денег

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alexeypaninn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Алексей Панин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показал совместный снимок с коллегой Алексеем Булдаковым на съемках в России.

«Я с дядей Лешей Булдаковым на съемках какой-то очередной херни, где мы тупо зарабатывали бабло... Боже мой, сколько же халтуры в моей фильмографии. Даже вспомнить страшно! Одни только «Солдаты» чего стоят», — написал Панин.

2 августа Telegram-канал Mash сообщил, что Следственный комитет России проверит журналистку Ксению Собчак и актера Алексея Панина на публичное оправдание терроризма после их совместного интервью. Инициатором проверки против Панина выступила организация под руководством Екатерины Мизулиной «Лига безопасного интернета». В ней посчитали, что тот «призывает людей стать террористами».

14 сентября активист Виталий Бородин направил заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой признать актера Алексея Панина иностранным агентом. По данным издания, поводом для подачи заявления стали высказывания Панина против специальной военной операции на Украине.

Ранее Валерия рассказала, при каких условиях разведется с Пригожиным.

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