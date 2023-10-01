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Сергей Бурунов раскрыл, кто его будоражит

Актер Сергей Бурунов заявил, что его будоражит Ольга Серябкина

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Сергей Бурунов попросил у журналистов не произносить имя певицы Ольги Серябкиной. Об этом сообщает «Пятый канал».

Бурунов заявил, что Серябкина его будоражит. По его мнению, исполнительница — замечательный профессионал и прекрасный человек. Артист также назвал самых любимых актеров. Он рассказал, что ему нравятся Эмин Агаларов и Алексей Чумаков.

Серябкина и Бурунов сотрудничали вместе. Актер снялся в клипе артистки на песню «Дядя Гена».

В феврале Ольга Серябкина призналась, что приняла предложение о съемках в шоу «ОКнутые люди» ради своего «любимого парня», который выступил в роли ведущего. Известно, что проект ведет Бурунов.

Серябкина начала свою музыкальную карьеру в 2006 году, присоединившись к группе SEREBRO. Коллектив дебютировал на конкурсе «Евровидение-2007», где занял третье место. В 2009-м группа выпустила первый студийный альбом «ОпиумRoz». Серябкина является автором многих песен SEREBRO, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м артистка объявила о желании покинуть коллектив. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

Ранее бывшая жена Гуфа рассказала, «ловила ли звезду» на пике популярности.

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