Наташа Королева проиграла Клаве Коке на телешоу из-за сексуальности

В последнем выпуске шоу «Битва поколений» певица Наташа Королева проиграла Клаве Коке.

В первом раунде звездам нужно было исполнить свои хиты, Королева спела «Желтые тюльпаны», а Клава Кока — «Замуж».

«Наталья, очень сильно удивился, что знаю текст вашей песни. Видимо, впитал его с молоком матери. Как вы зажигали! Звучало невероятно круто. Однако если я хоть раз проголосую против Клавы, моя дочь не пустит меня домой. Но я рискну», — заявил член жюри, певец Денис Кукояка.

В итоге первый раунд выиграла Королева, второй же члены жюри присудили Коке — Кукояку смутила сексуальность супруги Тарзана, он сравнил ее с «маминой подругой». В третьем туре музыкантам нужно было спеть кавер на трек оппонента. Королева пела «Покинула чат», а Кока — «Маленькую страну». Судьи выставили конкурсантам одинаковое количество баллов, хотя продюсер Татьяна Тур уличила Королеву в использовании фонограммы.

«Я за справедливость и за то, чтобы все соревновались в одинаковых условиях. Здесь [у Королевой] была фонограмма. Поэтому мой голос Клаве, которая вживую пела с бэндом», — заявила судья.

После четвертого раунда баллы исполнительниц подсчитали, и Кока победила с небольшим перевесом: 13 против 11 у Королевой.

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