Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Наташа Королева проиграла Клаве Коке на телешоу из-за сексуальности

Певица Королева смутила Дениса Кукояку своей сексуальностью на «Битве поколений»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В последнем выпуске шоу «Битва поколений» певица Наташа Королева проиграла Клаве Коке.

В первом раунде звездам нужно было исполнить свои хиты, Королева спела «Желтые тюльпаны», а Клава Кока — «Замуж».

«Наталья, очень сильно удивился, что знаю текст вашей песни. Видимо, впитал его с молоком матери. Как вы зажигали! Звучало невероятно круто. Однако если я хоть раз проголосую против Клавы, моя дочь не пустит меня домой. Но я рискну», — заявил член жюри, певец Денис Кукояка.

В итоге первый раунд выиграла Королева, второй же члены жюри присудили Коке — Кукояку смутила сексуальность супруги Тарзана, он сравнил ее с «маминой подругой». В третьем туре музыкантам нужно было спеть кавер на трек оппонента. Королева пела «Покинула чат», а Кока — «Маленькую страну». Судьи выставили конкурсантам одинаковое количество баллов, хотя продюсер Татьяна Тур уличила Королеву в использовании фонограммы.

«Я за справедливость и за то, чтобы все соревновались в одинаковых условиях. Здесь [у Королевой] была фонограмма. Поэтому мой голос Клаве, которая вживую пела с бэндом», — заявила судья.

После четвертого раунда баллы исполнительниц подсчитали, и Кока победила с небольшим перевесом: 13 против 11 у Королевой.

Ранее Анна Asti рассказала о манипуляциях над Элджеем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий