Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшая жена Гуфа рассказала, «ловила ли звезду» на пике популярности

Блогерша Айза-Лилуна Ай заявила, что относится к популярности как к работе

close
100%
Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее есть звездная болезнь.

Айза объяснила, что «супер сильно стоит на ногах», поэтому никогда не зазнавалась из-за популярности. По словам блогерши, она «не ловила звезду» даже в самые активные пики популярности.

Айза также отметила, что относится к известности как к своей работе. По словам звезды, популярность не является частью ее жизни. Она объяснила, что использует ее ради продвижения благотворительных акций. Также ей нравится общаться с людьми «дома в тишине» через социальные сети.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Они поженились в 2008 году. В 2010-м у ни родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Она назвала их брак нездоровым. В августе 2023 года бизнесвумен призналась, что прошла сепарацию от музыканта, и попросила поклонников ее поздравить.

В 2015-м Айза вышла замуж во второй раз за бизнесмена Дмитрия Анохина. Через год она родила младшего сына Элвиса. В 2020-м блогерша и предприниматель развелись.

Ранее бывшая жена Гуфа попросила свозить ее на отдых от детей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий