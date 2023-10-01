Бывшая жена Гуфа рассказала, «ловила ли звезду» на пике популярности

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее есть звездная болезнь.

Айза объяснила, что «супер сильно стоит на ногах», поэтому никогда не зазнавалась из-за популярности. По словам блогерши, она «не ловила звезду» даже в самые активные пики популярности.

Айза также отметила, что относится к известности как к своей работе. По словам звезды, популярность не является частью ее жизни. Она объяснила, что использует ее ради продвижения благотворительных акций. Также ей нравится общаться с людьми «дома в тишине» через социальные сети.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Они поженились в 2008 году. В 2010-м у ни родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Она назвала их брак нездоровым. В августе 2023 года бизнесвумен призналась, что прошла сепарацию от музыканта, и попросила поклонников ее поздравить.

В 2015-м Айза вышла замуж во второй раз за бизнесмена Дмитрия Анохина. Через год она родила младшего сына Элвиса. В 2020-м блогерша и предприниматель развелись.

Ранее бывшая жена Гуфа попросила свозить ее на отдых от детей.