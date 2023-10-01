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Звезда Comedy Woman пожаловалась на «раздевающие» людей программы

Актриса Надежда Сысоева заявила, что ее знакомые раздевали звезд через программу

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса и комикесса Надежда Сысоева пожаловалась в Telegram-канале на испорченный вечер из-за «раздевающей» людей программы.

Сысоева рассказала, что решила поехать на ужин в компании, с которой познакомилась летом. Она объяснила, что вечер должен был быть «многообещающим», так как она уже гуляла с этими людьми, и тогда ей было весело и комфортно. Также там присутствовал молодой человек, который ей симпатичен.

По словам Сысоевой, в один момент представители противоположного пола начали играть в приложении, которое раздевает человека и пририсовывает ему половой орган. Звезда вспомнила, как у нее пропал аппетит, когда мужчины смотрели на сгенерированные пенисы друг у друга. Также, как отметила комикесса, они «раздевали» и звезд.

Сысоева заявила, что ее друг передавал при сидящих рядом дамах за столом «нюдсы» модели Аллы Брулетовой и блогерши Вали Карнавал. Больше всего артистку поразило, когда симпатичный ей мужчина попросил сделать тоже самое с «Мисс Россией-2015» Софией Никитчук.

«Я самый нетерпеливый человек, который исправляет даже незнакомых людей, если они говорят одел/надел… Максимально долго и тактично не реагировала на данную ситуацию. Через час аккуратно сказала, что это неуважение по отношению к остальным, но их игра только набирала обороты! Я начала пить и уходить курить (хоть я и не курю сигареты) на улицу, чтобы не взорваться», — поделилась звезда.

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