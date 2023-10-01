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Филиппа Киркорова заметили на публике со «следами бурной ночи»

Певец Филипп Киркоров вышел в свет с большой гематомой на шее

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров вышел в свет с большой гематомой на шее. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, гости мероприятия подшучивали над звездой из-за пятна, называя его «следами бурной ночи». Они предполагают, что эта гематома является засосом. По их словам, певец является «страстной натурой». Сам артист не прокомментировал свое красное пятно, которое просвечивало сквозь тональный крем.

Как отмечает источник, некоторые гости также подумали, что гематома может быть связана с последствием новой косметической процедуры.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды Тимур Хайдаров сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата.

В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Певец сравнил пластику с искусством. Он назвал Хайдарова художником, а себя — его лучшим созданием. Киркоров заверил, что это его первый опыт в пластической хирургии. По его словам, он решился на пластику в 56 лет, так как был недоволен возрастными изменениями.

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