Трагедия батискафа «Титан» ляжет в основу фильма

Трагедия батискафа «Титан» ляжет в основу нового художественного фильма. Об этом сообщает Deadline.

Съемками займется студия MindRiot Entertainment, ранее представившая документальный фильм о затонувшем судне. Картина получила название Salvaged (англ. «Спасенные»).

В сценарии фильма авторы хотят рассказать о подготовке к роковому погружению, о том, что происходило во время и после исчезновения подводной лодки с радаров.

«Фильм не только отдаст дань участникам крушения субмарины и их семьям, но и послужит поводом осмыслить тревогу о том, что сейчас собой представляют СМИ. Правда — это самое важное. И мир имеет право на правду, а не на лакомые кусочки, которые пихают нам в глотки те, кто ищет своих пяти минут славы», — говорит один из сценаристов фильма, юрист Джонатан Кизи.

Связь с батискафом «Титан» пропала 18 июня, через 1 час 45 минут после погружения к обломкам «Титаника» в Северной Атлантике. 19 июня началась ​​поисково-спасательная операция. Запасы воздуха на батискафе были рассчитаны на 96 часов — до 22 июня. Обломки батискафа нашли в районе поисков неподалеку от «Титаника» 22 июня.

На борту батискафа находились основатель компании-оператора OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт и исследователь «Титаника» Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын 19-летний Сулейман.

В июле канадский режиссер Джеймс Кэмерон опроверг информацию, что он якобы собирается снимать фильм о затонувшем батискафе «Титан».

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