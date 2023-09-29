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Композитор Пахмутова впала в депрессию после потери мужа

Shot: композитор Пахмутова плачет каждый день после потери мужа Добронравова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова впала в сильную депрессию после потери мужа Николая Добронравова. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Источник в близком окружении Пахмутовой утверждает, что 93-летняя пианистка плачет каждый день. Близкие переживают за ее здоровье, врачи следят за состоянием Пахмутовой.

Теперь, продолжил источник, Пахмутова говорит, что больше «никому не нужна». Сейчас с ней рядом постоянно находятся две сиделки и помощник, композитора навещает подруга.

Утверждается, что настроение народной артистке поднимают только воспоминания о муже — каждый день она слушает их совместные песни, смотрит фотографии и рассказывает, как сильно любила супруга.

Добронравов родился в 1928 году. Он окончил школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького. После снимался в кино и писал стихи. В начале 1950-х годов Добронравов познакомился со своей будущей женой Пахмутовой.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов были прожили вместе 67 лет. Поэта-песенника не стало 16 сентября после долгой и продолжительной болезни.

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