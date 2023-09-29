Дрейк оплатит фанатам медовый месяц на островах из-за плаката на концерте

Рэпер Дрейк на своем концерте в Атланте пообещал пришедшим на шоу фанатам оплатить им медовый месяц. Об этом пишет HipHopDX.

«Она [поклонница] принесла на шоу табличку с надписью «Мы отменили наш медовый месяц ради этого». Поскольку сегодня мы в Атланте, я чувствую всеобщую любовь. Одно из моих любимых мест в мире, знаете, какое? Место под названием Теркс и Кайкос. Я отправлю вас на Теркс и Кайкос в небольшой медовый месяц», — заявил Дрейк.

В августе Дрейк на своем концерте в Лос-Анджелесе подарил фанатке дорогую сумку — розовую Hermés Birkin. Он вынес сумочку на сцену и выбрал из толпы посетительницу, которая получит аксессуар. В 2017 году в интервью изданию The Hollywood Reporter Дрейк признавался, что коллекционирует сумки Birkin, чтобы когда-нибудь подарить их все спутнице жизни.

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