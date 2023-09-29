Лигалайз согласился с решением польской компании не пускать его на рейс из-за российского паспорта

Рэпер Лигалайз сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что польская авиакомпания не пустила его на рейс из-за российского паспорта.

«Друзья, меня не пустили в самолет. Компания отказала пассажирам с российскими паспортами. Никакого негатива по отношению к решению авиаперевозчика не испытываю», — написал Лигалайз.

Рэпер планировал дать концерт в городе Будва, что находится в Черногории, но из-за пропущенного рейса он был вынужден перенести выступление. Лигалайз подчеркнул, что готов понести ответственность за действия России на международной арене.

«Не считаю это померными «страданиями» по сравнению с настоящими страданиями украинцев. А концерт мы перенесем на более удачное для всех время», — резюмировал Лигалайз.

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