У пианиста Игоря Бриля чуть не остановилось сердце во время госпитализации

Пианист Игорь Бриль был экстренно госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Брилю стало плохо в его московской квартире — его конечности стали неметь, а кончики пальцев на руках покалывать. Он успел вызвать скорую, которая оказала ему медицинскую помощь. Артиста вынесли на носилках и увезли в больницу.

Как отмечает Telegram-канал, во время госпитализации сердце Бриля чуть не остановилось, однако врачи быстро среагировали. Они провели электроимпульсную терапию и восстановили сердцебиение. На данный момент пианист находится под наблюдением медиков. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

Игорь Бриль окончил фортепианное отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского в 1963 году. После выпуска он начал играть в джаз-оркестрах, а с 1968-го --выезжать с сольными концертами в Германию. В 1987-м Бриль удостоился звания заслуженного артиста России, а в 1998-м — народного. В 2004-м пианист получил Орден Почета за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.

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