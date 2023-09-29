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Джиган рассказал, куда пропал из социальных сетей жены

Рэпер Джиган сообщил, что пропал из соцсетей из-за болезни

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samoylovaoxana/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Джиган рассказал в беседе с Super, что перестал появляться в социальных сетях жены Оксаны Самойловой из-за болезни.

Джиган сообщил, что заразился гриппом или коронавирусом. Музыкант уверил, что в целом у него «все супер».

Рэпер Джиган женат на модели Оксане Самойловой с 2012 года. Блогерша и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

В марте появился слух о ссоре Джигана и Самойловой. Поклонники заподозрили разлад в семье после того, как музыкант перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены. Как оказалось, рэпер переехал в московскую квартиру семьи без жены и детей. Он объяснил это тем, что не хотел мешать супруге во время записи нового альбома.

В апреле Самойлова подтвердила, что поссорилась с супругом. Она отметила, что у Джигана есть шанс вернуться в семью. В том же месяце звезды объявили о воссоединении.

27 апреля Джиган и Самойлова заявили, что никогда не хайповали на своих отношениях. Модель уверила, что никогда не эксплуатировала свой брак для привлечения внимания к своей персоне.

Ранее звезда «Универа» пожаловалась на школьных учителей.

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