Наталья Штурм обвинила Боню в воровстве и посоветовала не лезть к ее мужчинам

Певица Наталья Штурм заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что блогерша Виктория Боня «стырила» у нее идею показывать весь процесс восстановления после пластической операции.

«Потом я раскрыла тему про интимную пластику (лабиоплатику). Боня тут как тут с этой же темой. Но зачем к мужикам-то моим лезть?» — посетовала исполнительница.

Штурм опубликовала скриншот поста Виктории Бони, на котором виден лайк от зарубежного друга певицы.

«Бонь, релакс, у него нет денег. Там уже пусто, могла бы и сама сообразить», — написала звезда.

На днях Штурм раскрыла свои параметры после пластических операций. По словам певицы, они стали идеальными. До этого Штурм отмечала, что решилась на пластику спонтанно — ей сделали подтяжку височного лифтинга, липосакцию, а также хирурги перенесли жировую прослойку из живота в ягодичную часть артистки.

27 августа Боня сделала пластическую операцию за 19 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

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