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Пригожин уронил Ольгу Бузову

Продюсер Иосиф Пригожин извинился перед упавшей на льду Ольгой Бузовой

Продюсер Иосиф Пригожин извинился перед упавшей на льду певицей Ольгой Бузовой. Видео публикует издание Popcake в своем Telegram-канале.

«Не смог удержать. Прости, Ольга», — посетовал Пригожин.

26 сентября Пригожин и Бузова посетили хоккейный матч между «Динамо» и «Ак Барсом» в Минске. Звезды вышли на лед в обуви: продюсер был в кроссовках, а певица — на каблуках. По итогу Бузова поскользнулась на льду и упала. Четверо мужчин, идущих рядом с телеведущей, быстро подхватили ее и подняли на ноги.

На днях Пригожин показал, как поддерживает себя в форме в Минске. По словам продюсера, он каждое утро начинает с похода в фитнес-клуб.

Накануне сообщалось, что актриса Кристина Асмус матом отреагировала на перелом ноги. Девушка употребила в своем посте в Telegram-канале несколько десяткой нецензурных слов. При этом при каких обстоятельствах была получена травма, Асмус уточнять не стала.

«Я сломала ногу. Еще и со сложным смещением», — написала актриса.

Ранее «немножко бухая» певица Слава призналась в любви к алкоголю.

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