Роскомнадзор может начать штрафовать блогеров из-за Насти Ивлеевой

Активисты из организации «Зов народа» обратились в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой блокировать контент, пропагандирующий курение среди детей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, причиной негодования общественников оказался контент, который публикует блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева. Она не скрывает, что курит на своих видео, опубликованных в соцсетях.

Shot добавляет, что к «Зову народа» обратились родители школьников. Они боятся, что видеоролики Ивлеевой или других блогеров побуждают их детей начать курить.

Общественники в своем обращении к Роскомнадзору и Генпрокуратуре требуют ведомства обратить внимание на курящих блогеров с многомиллионной аудиторией, а саму Ивлееву — привлечь по статье 16 КоАП РФ «Запрет рекламы и стимулирования продажи табака, табачных изделий или никотинсодержащей продукции...» Ей может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

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