Кристина Асмус матом отреагировала на перелом ноги

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Актриса Кристина Асмус получила сложный перелом ноги. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

На новость о переломе ноги звезда отреагировала матом, употребив подряд несколько десятков нецензурных слов.

«Я сломала ногу. Еще и со сложным смещением», — написала актриса.

При каких обстоятельствах была получена травма, Асмус уточнять не стала.

Накануне Асмус признавалась в личном блоге, что мечтает о втором ребенке — девочке.

«Я из многодетной семьи, у меня три родных сестры, но именно с младшей мы прям лучшие подруги. И какое же счастье смотреть на наших с ней дочек — лучший кусок всегда сестре, самая красивая игрушка сестре, скучают друг по другу, плачут, когда расстаются, очень друг друга поддерживают и неистово стоят друг за друга», — объяснила артистка.

Знаменитость воспитывает дочь Анастасию от шоумена Гарика Харламова, с которым рассталась в 2020 году.

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