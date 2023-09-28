Кристина Асмус матом отреагировала на перелом ноги

Актриса Кристина Асмус получила сложный перелом ноги. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
На новость о переломе ноги звезда отреагировала матом, употребив подряд несколько десятков нецензурных слов.
«Я сломала ногу. Еще и со сложным смещением», — написала актриса.
При каких обстоятельствах была получена травма, Асмус уточнять не стала.
Накануне Асмус признавалась в личном блоге, что мечтает о втором ребенке — девочке.
«Я из многодетной семьи, у меня три родных сестры, но именно с младшей мы прям лучшие подруги. И какое же счастье смотреть на наших с ней дочек — лучший кусок всегда сестре, самая красивая игрушка сестре, скучают друг по другу, плачут, когда расстаются, очень друг друга поддерживают и неистово стоят друг за друга», — объяснила артистка.
Знаменитость воспитывает дочь Анастасию от шоумена Гарика Харламова, с которым рассталась в 2020 году.
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