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Сергей Лазарев рассказал, как выбирает кружки и секции для своих детей

Певец Лазарев признался, что отталкивается от интересов детей при выборе секций

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lazarevsergey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Сергей Лазарев в интервью «Телепрограмме» заверил, что отталкивается от интересов своих детей при выборе дополнительных занятий для них.

«Я отталкиваюсь от интересов ребенка и от того, насколько это ему в жизни пригодится. Считаю, что родитель должен разглядеть этот интерес и склонности ребенка. Тешить родительское самолюбие тем, что ребенок будет, допустим, классно играть на фортепиано, а у него это каждый раз вызывает стресс, — зачем? Я против этого», — высказался Лазарев.

Он отметил, что его сын Никита ходит на дополнительные занятия по английскому языку. Лазарев уточнил, что ему в детстве очень не хватало этих знаний, поэтому пришлось доучивать язык во взрослом возрасте. По словам музыканта, Никите стало нравиться заниматься изучением английского после того, как он приехал в другую страну и начал понимать, о чем говорят иностранцы.

«Никита и Анюта ходят в школу-студию «Тодес» — они танцуют, у них проходят отчетные концерты. У Никиты хорошо получается, его предлагают перевести в старшую группу, чтобы ездить на фестивали, участвовать в танцевальных баттлах. Я отдавал сына в танцы для развития, чтобы он был подвижным», — резюмировал Лазарев.

Лазарев впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына, которого он назвал Никитой. В 2018-м у него появилась на свет дочь Анна. Девочку выносила и родила та же суррогатная мать, что и старшего сына артиста.

Ранее Сергей Лазарев раскрыл, как поддерживает себя в форме.

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