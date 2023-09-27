На Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Моисееву

На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник артисту Борису Моисееву. Об этом сообщил в беседе с РБК арт-директор артиста Сергей Горох.

Памятник представляет из себя бронзовую фигуру высотой три метра. Постамент фигуры сделан как монолитный блок из белого мансуровского гранита. По словам директора певца, в честь открытия монумента прислали цветы Элтон Джон, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Кристина Орбакайте.

«Форма камня представляет из себя сложенные крылья, как будто застывшие в воздухе. На постаменте высечены слова из песни «Начни с себя весь мир любить», — рассказал Горох.

Автор работы — скульптор Филипп Трушин. По словам зодчего, поза, в которой изображен Моисеев, символизирует визионерский подход артиста к формированию постсоветской хореографии и популярной культуры.

27 сентября 2022 года умер заслуженный артист России Борис Моисеев. Ему было 68 лет. Точная причина смерти не названа. Известно, что звезда перенес два обширных инсульта.

По словам Гороха, Моисеева было сложно заставить обратиться к врачам. Он также отметил, что после инсультов артист набрал вес, и у него были проблемы с подвижностью руки, речью.

Ранее умер актер из «Секса в большом городе».