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Планируется перезапуск культового сериала «Офис»

Создатель «Офиса» Грег Дэниелс работает над перезапуском ситкома

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NBC Universal Television

Создатель американской версии ситкома «Офис» Грег Дэниелс признался порталу Puck News, что работает над перезапуском культового шоу.

Другие детали будущего проекта неизвестны. При этом большинство актеров оригинального сериала, в том числе Джон Красински (Джим), Дженна Фишер (Пэм), Крид Брэттон (Крид), Лесли Дэвид Бэйкер (Стэнли), заявляли о готовности вернуться в проект.

«Офис» был для меня абсолютно всем. Я имею ввиду, что это мое начало и мой конец. Почти уверен, что в конце своей карьеры я все еще буду известен благодаря Джиму», — заявлял Красински.

Еще в феврале 2022 года шоураннер Дэниелс намекал на возвращение в шоу, однако официального подтверждения тогда не было.

«Офис» — американский ситком, который рассказывает о жизни клерков и их эксцентричного начальника Майкла Скотта. За все 9 сезонов проект заполучил любовь зрителей и огромную фан-базу. Журнал «Time» включил сериал в десятку лучших сериалов в 2007 году, а также в «100 лучших телевизионных шоу всех времен».

Ранее сообщалось, что Россия осталась без концертного фильма Тейлор Свифт.

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