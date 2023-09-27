«Когда у тебя батя картавый...»: ST объяснил, почему не назовет дочку Авророй

Рэпер ST (Александр Степанов — «Газета.Ру») в беседе с Telegram-каналом ZHARA пошутил, что не станет называть дочку Авророй из-за своей картавости.

«Если был бы мальчик, его бы звали Спартак, поэтому была мысль назвать дочку Спартой, но я думаю ей было бы тяжело в школе с таким именем. У меня есть четкое видение, какое должно быть имя, но я еще согласовываю его на высшем уровне с Ассоль», — посмеялся ST.

Рэпер признался, что ему было бы удобно называть дочерей Эльза и Эстель, однако они с супругой еще консультируются по этому вопросу. Журналистка предложила музыканту имя Эрика, но рэпер отметил, что в нем есть буква «р», поэтому ему будет неудобно звать дочь по имени. По той же причине ST отмел имя Аврора: рэпер назвал имя красивым, но «не когда у тебя картавый батя».

Ассоль Васильева и Александр Степанов поженились в 2015 году, а через шесть лет обвенчались в Грузии в церкви Джвари. Супруга артиста признавалась, что они мечтали о детях-погодках, однако после непростых родов телеведущей не удавалось быстро забеременеть, и она сильно расстраивалась из-за этого, но благодаря поддержке мужа справлялась со стрессом.

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