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Проживающий в США внук Пугачевой заскучал без выходов на сцену

KP.RU: проживающий в США внук Пугачевой стал скучать без сцены

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Global Look Press

По информации издания kp.ru, Никита Пресняков, старший внук Аллы Пугачевой, проживающий в США, испытывает ностальгию по выступлениям на сцене. Вместе со своей женой Анной Красновой он переехал в США более года назад. В феврале 2023 года стало известно, что он принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Однако, несмотря на то, что у Преснякова была своя музыкальная группа в Москве, ему сейчас не удается развивать собственные проекты, отмечает издание.

В настоящее время певец сообщил, что увлекся скалолазанием и успешно обучается у профессионалов. Он также нашел хобби в катании на эндуро байках.

Ранее Никита Пресняков опроверг слухи о получении гражданства США и заявил о своем желании вернуться на родину, несмотря на некоторую неприязнь со стороны россиян. Он отметил, что имеет «иммунитет» к негативу, с которым он сталкивался с самого детства в своей знаменитой семье.

Ранее стало известно, какое прозвище Алла Пугачева дала Игорю Николаеву в молодости.

Ранее супруг Аллы Пугачевой поделился новым снимком с ней.

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