Виктория Дайнеко рассказала о мистическом влиянии песен на артиста

Певица Виктория Дайнеко в беседе с 5-tv.ru рассказала о мистическом влиянии песен на артиста.

По ее словам, грустные песни влияют на личное счастье певцов. Она старается писать оптимистичные песни, исключая ситуации, когда ей действительно разбивают сердце.

«В целом, если у меня, например, все хорошо на душе, я не выбираю грустные песни о любви, потому что я действительно считаю, что они могут сбываться», — сказала артистка..

Дайнеко сравнила музыкальные композиции с мантрами — она предполагает, что композиции с определенным настроением могут запрограммировать человека на определенные события.

«Представляете, вы каждый день поете грустные песни о любви. С чего у вас будет все хорошо?» — резюмировала звезда.

До этого Дайнеко поделилась историей, как преследовавший ее поклонник приехал к дому родителей.

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