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Мартин Скорсезе призвал спасти кино от развлекательного контента

Режиссер Скорсезе сравнил кинофраншизы и экранизации комиксов с работой ИИ

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Francois Mori/AP

Американский кинорежиссер Мартин Скорсезе призвал кинематографистов спасти кино от развлекательного контента. Об этом он сказал в беседе с GQ.

По его словам, той индустрии кино, в которой он начинал карьеру 50 лет назад, уже нет, а студии не заинтересованы в выдаче больших бюджетов на интересные, личные идеи.

Скорсезе уверен, что кинофраншизы и экранизации комиксов негативно влияют на культуру. Подобные картины он сравнил с работой искусственного интеллекта (ИИ).

«За дело должны взяться сами режиссеры. Есть братья Сафди, есть Крис Нолан, понимаете? Нужно надавить со всех сторон и не сдаваться. Настаивать на своем. Переизобретать. Не жаловаться. Но нам действительно нужно спасать кино», — заявил он.

80-летний автор «Таксиста» и «Славных парней» также признал, что в популярном кино работают хорошие режиссеры и авторы спецэффектов.

«Но что эти фильмы значат? Что они вам дают? Кроме потребления чего-то, а после избавления от этого?» — задал вопрос он.

Накануне стало известно, что Роберт Де Ниро не будет повторять роль «таксиста» в рекламной кампании Uber.

Ранее режиссер «Эйфории» рассказал, как пытался спасти Ангуса Клауда от зависимости.

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