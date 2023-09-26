Режиссер «Эйфории» рассказал, как пытался спасти Ангуса Клауда от зависимости

Режиссер сериала о проблемах подростков «Эйфория» Сэм Левинсон рассказал, как пытался спасти одну из звезд проекта, актера Ангуса Клауда, от зависимости. Об артисте он поговорил с изданием People.

По словам Левинсона, в начале съемок второго сезона он заметил, что Клауду нужна реабилитация.

«Я уже бывал в ситуациях, когда нужно помочь кому-то соскочить. Я сказал, что люблю работать с ним, что у нас запланирован удивительный сезон, но он нужен мне на площадке трезвым, чтобы можно было на него положиться», — вспомнил Левинсон.

За 30-дневное лечение в рехабе тогда заплатил канал НBO. Когда Клауд вернулся, Левинсон увидел, что сохранять трезвость актер не хотел.

«Но нельзя вот так бросать людей. Я бы никому не позволил махнуть на него рукой», — делится режиссер.

В середине съемок сезона после срыва Левинсон сам отвез актера в рехаб.

«Самое сложное с зависимостью — найти цель в жизни. Я знал, что ему очень нравится сниматься в сериале. Он обожал команду, актеров, все. И я думал, что если лишу его этого, то не представляю, что с ним станет», — говорит кинематографист.

Тело Ангуса Клауда нашли в родительском доме в Калифорнии в конце июля, причиной случившегося назвали передозировку. Двумя неделями позже состоялись похороны актера.

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