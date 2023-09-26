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Бывшая девушка Канье Уэста заявила о желании снять кино про алкоголичек

Актриса Джулия Фокс написала сценарий кино о женской дружбе

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Бывшая девушка рэпера Канье Уэста, актриса и модель Джулия Фокс заявила о желании снять кино. Об этом она рассказала в интервью New York Times, приуроченному к выходу мемуаров Фокс.

По словам Фокс, она написала сценарий о женской дружбе. Главными героинями сценария стали подружки-алкоголички.

«Двое девушек уходят в запой, они то посещают собрания анонимных алкоголиков, то пропускают, и случайно учиняют расправу над папиком одной из них. Сценарий веселый, безумный и очень вдохновляющий. Бунтарский, жесткий», — рассказала она.

Актриса посетовала, что фильмов о женской дружбе почти нет.

«Думаю, женская дружба — это благодарная тема для исследования, она такая мощная, она может двигать горы. Для меня это самые сильные, красивые, доверительные отношения, эта дружба для меня гораздо выше отношений с любым парнем», — призналась звезда.

Фокс отметила, что у нее всегда есть лучшая подруга, с которой она проводит много времени и становится созависимой.

«Может, это нездоровые отношения, но такие веселые: смех и слезы, все по-настоящему. С парнем такой дружбы не бывает, по крайней мере у меня», — сказала актриса.

В интервью Джулия Фокс также сделала неожиданное признание о сексе с Канье Уэстом.

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