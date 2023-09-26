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Джулия Фокс сделала неожиданное признание о сексе с Канье Уэстом

Актриса Джулия Фокс заявила, что в романе с Канье Уэстом не было секса

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Evan Agostini/Richard Shotwell/AP

Американская актриса и модель Джулия Фокс в интервью New York Times сделала неожиданное признание о сексе со своим бывшим избранником — рэпером Канье Уэстом. Интервью она дала накануне выхода своей книги мемуаров «В канализацию» (Down The Drain).

По словам Фокс, сексу посвящена значительная часть книги. Ей захотелось преодолеть стеснение и быть откровенной.

«Я намеренно решила показать читателю все. Ничего не хочу пропустить. Так что, может, некоторые вещи написаны чересчур детально», — отметила она.

Однако в книге не будет описания секса с Канье Уэстом, потому что, призналась Фокс, между ними не было интима.

«[Секса] не было никакого. Эти отношения были про другое», — сказала актриса, не вдаваясь в подробности.

Накануне Фокс ответила на популярный вопрос, почему любит «голые» наряды. Джулия Фокс заявила, что при выборе нарядов ориентируется только на собственное мнение, не думая об оценке окружающих.

Ранее Григорий Лепс рассказал о секрете успеха.

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