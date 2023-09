Джулия Фокс сделала неожиданное признание о сексе с Канье Уэстом

Американская актриса и модель Джулия Фокс в интервью New York Times сделала неожиданное признание о сексе со своим бывшим избранником — рэпером Канье Уэстом. Интервью она дала накануне выхода своей книги мемуаров «В канализацию» (Down The Drain).

По словам Фокс, сексу посвящена значительная часть книги. Ей захотелось преодолеть стеснение и быть откровенной.

«Я намеренно решила показать читателю все. Ничего не хочу пропустить. Так что, может, некоторые вещи написаны чересчур детально», — отметила она.

Однако в книге не будет описания секса с Канье Уэстом, потому что, призналась Фокс, между ними не было интима.

«[Секса] не было никакого. Эти отношения были про другое», — сказала актриса, не вдаваясь в подробности.

Накануне Фокс ответила на популярный вопрос, почему любит «голые» наряды. Джулия Фокс заявила, что при выборе нарядов ориентируется только на собственное мнение, не думая об оценке окружающих.

