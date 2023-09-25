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Жена Брюса Уиллиса рассказала о прогрессировании его деменции

Жена Уиллиса предположила, что актер не понимает происходящее из-за деменции

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emmahemingwillis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о прогрессировании деменции мужа. Ее интервью тележурналистке Ходе Котб цитирует Daily Mail.

45-летняя Хеминг рассказала о том, что 68-летний актер страдает от лобно-височной деменции, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей, в феврале 2023 года. Состояние актера она называет тяжелым.

«Я узнала, как это тяжело — деменция. Семье тоже тяжело. Брюсу, мне, девочкам — одинаково. Правы те, кто говорят, что деменция — это семейное заболевание», — сказала она, имея в виду своих дочерей от Уиллиса, 11-летнюю Мейбл и восьмилетнюю Эвелин.

Котб спросила, понимает ли актер происходящее или хотя бы часть его, и в ответ Хеминг предположила, что он может быть оторван от реальности.

«Трудно сказать. Одна из вещей, за которые в ответе лобная доля мозга — это самосознание. Мы не знаем. Некоторые теряют его в первую очередь, любое понимание, что они изменились, другие сохраняют самосознание дольше», — сказала она.

Накануне дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса появилась на публике с пятимесячной дочерью.

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