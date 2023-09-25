Стало известно, когда выйдет в российский прокат последний мультфильм Хаяо Миядзаки

Анимационный фильм «Мальчик и птица» японского мультипликатора Хаяо Миядзаки выйдет в российской прокат 7 декабря. Об этом сообщает Кинопоиск в своем Telegram-канале.

Сервис отмечает, что мультфильм выпустит компания «Русский репортаж», а позднее лента появится в онлайн-кинотеатре.

До этого сообщалось, что «Мальчик и птица» станет последним фильмом мультипликатора, а после он уйдет на пенсию. Однако недавно вице-президент студии Ghibli Дзюнъити Нисиоки признался, что Миядзаки передумал уходить на заслуженный отдых. У создателя «Унесенной призраками» появилось много новых идей, с которыми он приходит к студии.

В основу сценария картины «Мальчик и птица» легла книга японского писателя Есино Гэндзабуро «Как поживаете?», опубликованная в 1937 году. Проект расскажет об эмоциональном и философском развитии маленького мальчика на фоне семейной трагедии.

Ведущий продюсер студии Ghibli Тошио Судзуки заявил, что шоураннеры решили отказаться от какой-либо рекламы проекта, так как не хотят раскрывать сюжет аниме.

7 сентября «Мальчик и птица» открыл кинофестиваль в Торонто.

Ранее сообщалось, что Леонардо ДиКаприо мог сыграть Загадочника в «Бэтмене» Нолана.