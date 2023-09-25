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Звезда «Гардемаринов» рассказал об уехавшей из России дочери

Актер Дмитрий Харатьян заявил, что его дочь помогает русскоязычным в Швеции

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Актер Дмитрий Харатьян заявил, что его дочь Александра работает в службе по адаптации к проживанию в Швеции для русскоязычных. Его слова передает kp.ru.

По словам звезды «Гардемаринов», трудовая деятельность Александры в Швеции «ценится», так как девушка качественно оказывает помощь и поддерживает со всеми приезжающими хорошие человеческие отношения.

При этом в Россию дочь Харатьяна возвращаться не планирует. Актер отметил, что Александра за границей обзавелась семьей, однако девушка «с радостью приезжает» на родину.

«[Она] ни в коем случае не отказывается от родной страны и корней!» — заявил Харатьян.

Актер «Гардемаринов» был женат на сокурснице Марине Буримовой, с которой развелся в 1988 году. В этом браке родилась Александра. Девушка окончила институт по специальности «Финансы, кредит и банковское дело», вышла замуж и переехала в Швецию. Во второй раз Харатьян женился на актрисе Марине Майко, от которой у него родился сын Иван в 1998 году. В 2006-м молодой человек снялся в фильме «Андерсен. Жизнь без любви» Эльдара Рязанова.

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