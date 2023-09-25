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Дана Борисова раскрыла реакцию отца на ее участие в телешоу про генетику

Отец Даны Борисовой Александр попросил дочь забыть его номер телефона

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Дана Борисова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как сходила на шоу к Елене Ханге, на котором ей рассказали о генеалогическом древе. Об этом пишет The Voice.

«Моя генеалогия до 1917 года, топ-10 генетически предрасположенных заболеваний, четыре региона мира, откуда пошли мои предки. Очень люблю свою экс-соведущую Елену Хангу. Так комфортно как с ней в кадре мне никогда ни с кем не было», — отметила Борисова.

При этом телеведущая отметила, что ее отец Александр крайне негативно отнесся к ее решению пойти на телешоу. По словам Борисовой, родственник заблокировал ее, а после и вовсе попросил забыть его номер телефона. Телеведущая нашла такую реакцию странной.

«Забудь мой номер, дай пожить без всей грязи для себя. Думаю, я это заслужил, твое мнение меня не интересует», — написал Александр Борисов.

Борисова воспитывает 15-летнюю дочь Полину от бизнесмена Максима Аксенова. Телеведущая жаловалась, что экс-супруг практически перестал участвовать в жизни девочки и уделять ей внимание. Звезда несколько лет боролась с бывшим мужем за алименты. В июле 2023 года Борисова подписала мировое соглашение с Аксеновым.

Ранее Влад Топалов расплакался после поражения на телешоу.

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