Агата Муцениеце пожаловалась, что ее машину повредили

agataagata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Агата Муцениеце в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фото поцарапанного автомобиля.

«Пока меня не было в Москве... На парковке мне оставили сюрприз», — подписала артистка.

При этом других деталей звезда раскрывать не стала, также неизвестна марка ее машины.

Накануне Муцениеце заявила, что нынешняя супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян пиарится на ее детях.

В начале сентября актриса подала в суд на бывшего мужа с требованием взыскать с артиста 50 тысяч рублей судебных расходов.

Звезды Муцениеце и Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 10-летний Тимофей и 6-летняя Мия.

В настоящее время Прилучный живет с новой 27-летней избранницей Зепюр Брутян в Подмосковье. Они познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го Прилучный стал отцом в третий раз, у него родился сын.

Еще в феврале Муцениеце подала в суд на бывшего мужа — она просила признать экс-супруга утратившим право пользования московской квартирой, которая осталась за ней после развода. Также Муцениеце требовала снять Прилучного с регистрационного учета.

17 апреля стало известно, что суд выписал актера из четырехкомнатной квартиры на Речном вокзале в Москве.

Ранее сообщалось, что блогерша Айза продает свой Porsche Cayenne за 12 миллионов рублей.