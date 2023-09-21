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Ольга Дибцева рассказала, как боязнь бандитов повлияла на ее психику

Актриса Ольга Дибцева заявила, что тяжелое детство сформировало ее личность

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Личный архив

Актриса Ольга Дибцева в интервью The Voice призналась, что тяжелое детство в Санкт-Петербурге сильно повлияло на ее личность.

«Я классический ребенок 90-х, из спального района Санкт-Петербурга. Я росла в семье интеллигентных профессоров. В это время была настоящая разруха и процветал бандитизм: в нашем подъезде торговали наркотиками. За меня страшно боялись родители. Этот страх родителей очень фрустрировал меня», — заявила Дибцева.

Она уточнила, что родительские директивы вбивались в нее «каленым железом». Родители призывали девочку «не высовываться» и вести себя как подобает, чтобы им не пришлось за Дибцеву краснеть. Актриса заверила, что ссорилась даже с родителями. Однако, отметила артистка, справиться с травмой ей помогла психологическая терапия, благодаря которой звезда «Холопа» стала лучше понимать свои страхи и желания.

«Я пришла в терапию и открыла для себя волшебный мир, где стала лучше себя понимать себя и свою жизнь. Психология помогает мне и в режиссуре, и в сценарном деле. Я очень точно понимаю причинно-следственные связи в поступках людей», — резюмировала Дибцева.

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