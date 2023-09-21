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«Я вот, кстати, небедный человек»: Олег Газманов осудил звезд, которые хвастаются своим богатством

Певец Олег Газманов призвал запретить звездам хвастаться своим богатством

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Народный артист России Олег Газманов в интервью YouTube-каналу «Откройте, Давид» призвал запретить знаменитостям хвастаться своим богатством в клипах и соцсетях.

«Ребят, ну вот есть у вас BMW, купили или что. Я вот, кстати, небедный человек, но я никогда не позволял себе даже в клипах: вот он сидит на каком-то Ferrari, вот я такой крутой, вот мои доллары. Так куда мы идем, наконец? Какое мы общество? Что мы хотим сделать?» — возмутился Газманов.

В качестве положительного примера исполнитель привел Китай, где знаменитостям запретили открыто демонстрировать атрибуты роскошной жизни. Вместе с этим сам Газманов подчеркнул, что никогда не выставлял напоказ дорогие вещи или автомобили.

В июле лидер группы «Земляне» Владимир Киселев написал большое письмо певцу Олегу Газманову, в котором заявил, что артист украл песню «Офицеры», а также многие другие свои композиции. Это уже не первая публичная ссора между Газмановым и Киселевым.

Ранее Сокуров возмутился запретом Роскомнадзора на показ якутского фильма «Айта».

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