«Я вот, кстати, небедный человек»: Олег Газманов осудил звезд, которые хвастаются своим богатством

Народный артист России Олег Газманов в интервью YouTube-каналу «Откройте, Давид» призвал запретить знаменитостям хвастаться своим богатством в клипах и соцсетях.

«Ребят, ну вот есть у вас BMW, купили или что. Я вот, кстати, небедный человек, но я никогда не позволял себе даже в клипах: вот он сидит на каком-то Ferrari, вот я такой крутой, вот мои доллары. Так куда мы идем, наконец? Какое мы общество? Что мы хотим сделать?» — возмутился Газманов.

В качестве положительного примера исполнитель привел Китай, где знаменитостям запретили открыто демонстрировать атрибуты роскошной жизни. Вместе с этим сам Газманов подчеркнул, что никогда не выставлял напоказ дорогие вещи или автомобили.

В июле лидер группы «Земляне» Владимир Киселев написал большое письмо певцу Олегу Газманову, в котором заявил, что артист украл песню «Офицеры», а также многие другие свои композиции. Это уже не первая публичная ссора между Газмановым и Киселевым.

Ранее Сокуров возмутился запретом Роскомнадзора на показ якутского фильма «Айта».