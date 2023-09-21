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В России за пять лет на 20% упала поддержка медиапиратства

ВЦИОМ: 52% россиян поддерживают бесплатное скачивание кино, книг и музыки

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Depositphotos

Опрос ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) показал, что больше половины россиян считают несоответствующим доходам населения запрет на пиратское кино, книги и музыку. Об этом сообщается на сайте центра.

Отмечается, что если в 2018 году в поддержку распространения пиратских копий выступали 47% опрошенных, то в 2023 — 39%. Также за пять лет сократилась доля тех, кто считает, что текущий уровень доходов населения слишком низок, чтобы требовать у граждан плату за просмотр и скачивание медиаконтента — с 71% до 52%.

Тем не менее 63% опрошенных считают что для борьбы с распространением пиратских копий фильмов и сериалов необходимо обеспечить доступные цены для просмотра, что примерно соответствует показателям 2018 года (62%), при этом число сторонников ужесточения наказания за распространение пиратского контента снизилось с 25 до 23%.

В опросе участвовали 1600 человек старше 18 лет.

До этого сообщалось, что пиратский фильм «Барби» заработал в России 120 млн руб.

Ранее владельцы кинотеатров осудили пиратский показ иностранного кино в РФ.

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