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Никита Михалков предостерег от жизни ради удовольствий

Режиссер Никита Михалков заявил, что жить ради удовольствий опасно

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Актер и режиссер Никита Михалков, открывая учебный год в своей Академии кинематографического и театрального искусства, поговорил со студентами о смысле жизни. Его цитирует aif.ru.

По словам Михалкова, однажды он спросил у продюсера Мишеля Сейду, где его родина, и продюсер ответил: «Моя родина там, где меньше налоги».

«Дальше не надо уже ничего говорить. У него не включено в сознание то, что включено у нас. То, что заставляет раненого парня на передовой читать стихи, чтобы не потерять сознание», — сказал он.

Михалков не сомневается, что, когда уровень жизни определяется количест­вом и качеством удовольст­вий, у общества нет будущего.

«Был такой эксперимент с мышкой, когда ей вживили электрод в «центр удовольствия» в мозге. И научили нажимать на кнопку, которая активизировала этот центр. Мышка перестала есть, спать, она только и делала, что нажимала носом кнопку», — рассказал режиссер, отметив, что эксперимент закончился для млекопитающего трагически.

«Если ты живешь ради удовольствий, тебе будут подсовывать все новые и новые. Эта опасность может нас посетить», — предупредил он.

Также с сентября по декабрь 2023 года в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова запланированы творческие встречи с Александром Адабашьяном, Борисом Любимовым, Кареном Шахназаровым, Сергеем Урсуляком и другими известными кинодеятелями.

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