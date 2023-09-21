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Агата Муцениеце предположила, что Брутян самоутверждается при помощи ее детей

Актриса Муцениеце заявила, что Зепюр Брутян пиарится на ее детях

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agataagata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Агата Муцениеце в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на критику фанатки в адрес Зепюр Брутян, которая, по ее мнению, слишком часто выкладывает контент с детьми Муцениеце и Павла Прилучного.

«Ну, у каждого свое самоутверждение. Я вот в купальнике танцую. Кто-то моих детей выкладывает и, как мы поняли, хорошо с ними ладит», — написала Муцениеце.

Накануне артистка пожаловалась, что ее бывший муж Павел Прилучный будто бы специально заставляет ее нервничать из-за их общих детей Тимофея и Мии. Она уточнила, что передала их актеру на полтора месяца. По словам актрисы, ее не устраивает такой график встреч, потому что она очень по ним скучает.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Актер сделал предложение Брутян спустя несколько свиданий. Церемония бракосочетания состоялась в Армении летом 2022 года. В конце апреля 2023 года Зепюр Брутян родила сына Микаэля. Для Павла Прилучного этот ребенок стал третьим: у актера есть сын Тимофей и дочь Мия от бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце.

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