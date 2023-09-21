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Участница «Новых пацанок» Мила Грац уточнила новости о своем задержании

Звезда «Новых пацанок» Грац после новостей о задержании заявила, что она дома

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Пятница

Участница нового сезона шоу «Новые пацанки» Мила Грац (настоящее имя Людмила Ушакова) уточнила информацию о своем задержании. Об этом сообщает издание Super.

По словам Грац, сейчас она находится дома и с ней все хорошо.

«Так, ну что, я думаю все видели прекрасные, интересные новости. Очень смешная, короче, канитель, товарищи...» — посмеялась «пацанка».

Грац пообещала, что скоро сама расскажет, что с ней произошло.

21 сентября пресс-служба телеканала «Пятница!» сообщила о задержании Милы Грац.

Утверждалось, что 26-летняя девушка якобы сбежала со съемок и подговорила сбежать двух других участниц проекта, запугивала и шантажировала съемочную команду проекта, угрожала и вымогала деньги под видом необходимости получения материальной помощи.

На телеканале добавили, что Грац ранее была судима, в том числе за хищение чужого имущества и нанесение телесных повреждений.

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