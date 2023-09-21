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DJ Khaled назвал помогающий ему худеть спорт

Исполнитель DJ Khaled похудел на 9 килограммов из-за гольфа

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djkhaled/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хип-хоп-исполнитель DJ Khaled (настоящее имя Халед Мохамед Халед) в беседе с Us Weekly назвал спорт, помогающий ему худеть.

По словам 47-летнего рэпера, сейчас он весит 119 килограммов и потерял 9 килограммов благодаря гольфу, которым занимается по утрам после легкого завтрака.

«Я делаю это каждый день, иногда присаживаюсь на поле или отхожу, чтобы ответить на деловые письма или звонки. Это очень приятно на природе, под солнцем. Меня это очищает», — признался он.

Гольф он сравнил с плаванием в океане, «только без океана».

DJ Khaled также заявил, что спорт помогает ему проводить время с семьей.

«Двое моих мальчишек обожают гольф — Асад и Аалам — им шесть и три года. Когда они не на занятиях, в выходные или по праздникам, они играют в гольф с папой», — рассказал он.

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