Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Знакомая звезды «Счастливы вместе» Захаровой заявила о ее проблемах с алкоголем

«КП»: у актрисы Юлии Захаровой есть проблемы с алкоголем

close
100%
ejikikungfu/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Знакомая Юлии Захаровой заявила в беседе с kp.ru, что у актрисы есть проблемы с алкоголем.

По словам источника, Захарова может сильно выпить, особенно на гастролях. Как отметила знакомая звезды, артистка пьет, не закусывая. Из-за злоупотребления спиртным актриса сильно похудела. На данный момент звезда и ее муж пытаются бороться с проблемой, но пока у них не выходит. Женщина отметила, что для них это «больная тема».

Знакомая Захаровой добавила, что артистка сильно переживает из-за недавнего скандала.

19 сентября Юлия Захарова пришла в нетрезвом виде на прощание с актером Вячеславом Гришечкиным. В опубликованном видеоролике звезда «Счастливы вместе» обматерила присутствующих, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она призналась, что в последний раз общалась с коллегой две недели назад и он был в прекрасном расположении духа.

В июле Захарова призналась, что ее пока не позвали в новый сериал «Букины». Известно, что к своим ролям вернутся актеры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством нового сериала займется кинокомпания братьев Андреасян.

Ранее звезда «Счастливы вместе» рассказал, в каких отношениях состоит с оскандалившейся Юлией Захаровой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях