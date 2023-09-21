Знакомая звезды «Счастливы вместе» Захаровой заявила о ее проблемах с алкоголем

Знакомая Юлии Захаровой заявила в беседе с kp.ru, что у актрисы есть проблемы с алкоголем.

По словам источника, Захарова может сильно выпить, особенно на гастролях. Как отметила знакомая звезды, артистка пьет, не закусывая. Из-за злоупотребления спиртным актриса сильно похудела. На данный момент звезда и ее муж пытаются бороться с проблемой, но пока у них не выходит. Женщина отметила, что для них это «больная тема».

Знакомая Захаровой добавила, что артистка сильно переживает из-за недавнего скандала.

19 сентября Юлия Захарова пришла в нетрезвом виде на прощание с актером Вячеславом Гришечкиным. В опубликованном видеоролике звезда «Счастливы вместе» обматерила присутствующих, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она призналась, что в последний раз общалась с коллегой две недели назад и он был в прекрасном расположении духа.

В июле Захарова призналась, что ее пока не позвали в новый сериал «Букины». Известно, что к своим ролям вернутся актеры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством нового сериала займется кинокомпания братьев Андреасян.

Ранее звезда «Счастливы вместе» рассказал, в каких отношениях состоит с оскандалившейся Юлией Захаровой.