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Леонид Агутин снялся в сериале и записал для него трек

Певец Леонид Агутин сыграл одну из ролей в сериале «Хрупкое» Евгении Громовой

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Телеграм-канал «Леонид Агутин»

Певец Леонид Агутин в своем Telegram-канале сообщил, что снялся в дебютном сериале актрисы Евгении Громовой «Хрупкое».

«Снялся в пилотной серии сериала «Хрупкое». Что это будет, покажет монтаж, конечно, но режиссер Евгения Громова показалась мне человеком очень симпатичным и толковым. Главное для меня, что я написал песню для фильма и теперь с нетерпением жду, когда ее можно будет выпустить, а ждать, боюсь, еще долго», — похвастался Агутин.

Фанаты певца поддержали артиста в комментариях под публикацией. Многие выразили мнение, что сериал с Агутиным получится крайне интересным. Другие в свою очередь призвали музыканта поскорее выпустить трек из киноленты.

«Вау, поздравляю с таким интересным проектом! Удачи в твоих творческих начинаниях!»; «Очень жду вашу песню! Не надо терпеть»; «Очень ждем пилотную серию с вашим участием»; » Уверена, Леонид, сыграете мастерски, так как талант ваш многогранен: одна из ролей в сериале плюс написать песню к нему.... Да об этом можно только мечтать», — написали поклонники.

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