Роскомнадзор заблокировал блогера BadComedian

Блогер BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов) рассказал, что Роскомнадзор заблокировал его в социальных сетях после вопроса про блокировку фильма Степана Бурнашева «Айта». Об этом блогер сообщил у себя в Telegram-канале.

Баженов выразил сомнение, что организация способна к диалогу и анализу фильма.

«И зачем нужны такие «защитники» тоже ясно — под бравурными словами о «защите» банить кого захочется и получать за это зарплату. Ну окей, мало ли бесполезных профессий? Но паблик-то вам зачем?» — обратился он к организации, имея в виду страницу Роскомнадзора в социальной сети «ВКонтакте», которая теперь для него недоступна.

19 сентября стало известно, что Роскомнадзор обратился к владельцам российских аудиовизуальных сервисов (АВС) с требованием удалить фильм «Айта», который является самым успешным якутским фильмом, поскольку в нем, по мнению ведомства, присутствует пропаганда национализма.

В сообщении надзорного органа отмечалось, что в фильме «Айта» выявлена деструктивная информация, которая противоречит принципам единства народов России. В фильме, как считают чиновники, демонстрируется неравенство между персонажами разных национальностей, где положительные черты одной нации противопоставлены явно негативным чертам персонажей другой нации.

Сюжет фильма «Айта» сосредоточен на истории старшеклассницы Айты, дочери охотничьего инспектора Айаала, которая пытается покончить с собой после вечеринки со своими одноклассниками. В ее кармане мать находит записку «Афоня, я тебя ненавижу!». Единственным человеком с таким именем в поселке является русский полицейский, который подвозил ее домой накануне. Ситуация обостряется после того, как Айта уходит из жизни в больнице, и становится известно, что она была беременна.

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